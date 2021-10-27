Звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова рассказала о потере ребенка
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Фото: East News
После рождения дочери Нелли забеременела вторым малышом, но он не появился на свет. После пережитого горя Уварова долго не могла оправиться, а следующая беременность стала для нее большим испытанием.
«Я могла часами, не моргая, смотреть на живот, мне казалось, что что-то случилось, и чтобы не сойти с ума, мне пришлось сделать вид, что это не со мной», — рассказала актриса в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
Звезда популярного в нулевых сериала «Не родись красивой» отрицала свою беременность до последнего дня, настолько она боялась повторения предыдущего опыта. На седьмом месяце Нелли села за руль и поехала в Грузию, чтобы отвлечься от своего положения.
На данный момент у 41-летней актрисы двое детей и счастливый второй брак с коллегой Александром Гришиным. Супруги женаты уже 10 лет.
Фото и видео: East News, Global Look Press, Starface