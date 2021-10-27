Звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова рассказала о потере ребенка

После рождения дочери Нелли забеременела вторым малышом, но он не появился на свет. После пережитого горя Уварова долго не могла оправиться, а следующая беременность стала для нее большим испытанием.

«Я могла часами, не моргая, смотреть на живот, мне казалось, что что-то случилось, и чтобы не сойти с ума, мне пришлось сделать вид, что это не со мной», — рассказала актриса в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».