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Звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова рассказала о потере ребенка

Актриса Нелли Уварова воспитывает двоих детей — 10-летнюю дочь Ию и 4-летнего Игнатия от супруга Александра Гришина. Звезда рассказала, что в их семье произошло горе, которое она долго не могла пережить, — несколько лет назад Уварова потеряла ребенка.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нелли Уварова и Александр Гришин

Фото: East News

После рождения дочери Нелли забеременела вторым малышом, но он не появился на свет. После пережитого горя Уварова долго не могла оправиться, а следующая беременность стала для нее большим испытанием.

«Я могла часами, не моргая, смотреть на живот, мне казалось, что что-то случилось, и чтобы не сойти с ума, мне пришлось сделать вид, что это не со мной», — рассказала актриса в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

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Звезда популярного в нулевых сериала «Не родись красивой» отрицала свою беременность до последнего дня, настолько она боялась повторения предыдущего опыта. На седьмом месяце Нелли села за руль и поехала в Грузию, чтобы отвлечься от своего положения.

На данный момент у 41-летней актрисы двое детей и счастливый второй брак с коллегой Александром Гришиным. Супруги женаты уже 10 лет.

Фото и видео: East News, Global Look Press, Starface