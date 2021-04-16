Звезда «Молчания ягнят» Энтони Хопкинс рассказал, как роли меняют его личность

Звезда добавил, что ему кажется: история его жизни уже написана кем-то, а не им. «Не могу объяснить ничего в своем собственном существовании, и мне не хотелось бы погружаться в религиозные и мистические верования, но я все же чувствую, знаю, что есть что-то большее над всеми нами. И оно за гранью того, что я когда-либо смогу понять», - подчеркнул он.

Артист напомнил, что все достижения меркнут, в финале своего пути человек становится таким же беспомощным, как и в начале жизни. «Но знаете что? Самое величественное состоит в том, чтобы быть живым. И достигнуть возраста, когда ты наконец сможешь сказать: и все же жизнь того стоила!» - добавил он.

Кроме того, актер дал советы о том, как сохранить память. Он читает, занимается живописью, играет на фортепиано не менее пяти раз в неделю и запоминает сценарии. «Мне нравится, когда я помню весь текст настолько, что, разбуди меня среди ночи, я его прочту с начала до конца. Мне кажется, благодаря этому мой мозг здоров», - добавил звезда в интервью газете «Известия».

Хопкинс сыграл в более 100 фильмах и сериалах, наиболее известный - триллер «Молчание ягнят». За роль Ганнибала Лектера он получил единственного в своей карьере «Оскара».