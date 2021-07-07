Звезда «Моей прекрасной няни» Екатерина Дубакина призналась в тайном замужестве
Екатерина Дубакина прославилась еще в подростковом возрасте, когда сыграла Машу Шаталину в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня». С тех пор прошло много лет: актриса повзрослела, похорошела, стала именитой театральной актрисой.
Произошли изменения и в ее личной жизни. В недавнем интервью Teatr To Go актриса призналась в тайном замужестве.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/sikoraksa
О том, как зовут ее супруга, чем он занимается, Екатерина все равно сохранила в тайне. Но она призналась, что статус замужней женщины изменил ее жизнь.
«Раньше я совершенно не занималась готовкой. А после замужества полюбила это дело. Это успокаивает. Я даже сама пеку черный хлеб», — призналась актриса.
Она также добавила, что постоянно находится в поисках пьесы, в которой захочет сыграть. «Прочитала недавно 50 произведений современных авторов. Но никак не могу понять, неужели это интересно. Так хочется найти что-то современное и про людей», — говорит 31-летняя актриса.
Дубакина обожает театр, но не забывает и про кино. Она уверена, что ее главная, грандиозная роль еще впереди. «Актерская профессия — зависимая. Если ты нужен, зовут, если нет, никакие усилия не помогут. Я полагаюсь на судьбу», — рассказала она.
Фото и видео: Instagram, кадры сериала «Моя прекрасная няня»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram