Звезда «Моей прекрасной няни» Екатерина Дубакина призналась в тайном замужестве

«Раньше я совершенно не занималась готовкой. А после замужества полюбила это дело. Это успокаивает. Я даже сама пеку черный хлеб», — призналась актриса.

Она также добавила, что постоянно находится в поисках пьесы, в которой захочет сыграть. «Прочитала недавно 50 произведений современных авторов. Но никак не могу понять, неужели это интересно. Так хочется найти что-то современное и про людей», — говорит 31-летняя актриса.

Дубакина обожает театр, но не забывает и про кино. Она уверена, что ее главная, грандиозная роль еще впереди. «Актерская профессия — зависимая. Если ты нужен, зовут, если нет, никакие усилия не помогут. Я полагаюсь на судьбу», — рассказала она.