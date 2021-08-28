Звезда «Ментовских войн» Роман Громадский скончался после инсульта

Народный артист РСФСР Роман Громадский появился на свет в Ленинграде незадолго до началы блокады. С семьей пережил трагические события в северной столице. С рождения носил фамилию Владимиров, но, пойдя по актерской стезе и женившись на сокурснице Вере Громадской, решил выступать под ее фамилией.

После получения профильного образования поступил служить в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола, который сейчас называется «Балтийский дом». Когда ему было 26 лет, впервые снялся в кино. При этом ему досталась главная роль в фильме «Снег среди лета» Георгия Овчаренко. В дальнейшем снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.

С 1994 года Роман Громадский преподавал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, пять лет занимал пост декана факультета искусств. После его назначили советником ректора.