Звезда «Ментовских войн» Роман Громадский скончался после инсульта
Сыгравший роль генерала в 6 сезонах сериала «Ментовские войны» актер Роман Громадский ушел из жизни в возрасте 80 лет. Как сообщает «Пятый канал», это подтвердил сын артиста, он уточнил, что причиной смерти стал инсульт.
Где состоится прощание и похороны Громадского, пока неизвестно.
Фото: Starface
Народный артист РСФСР Роман Громадский появился на свет в Ленинграде незадолго до началы блокады. С семьей пережил трагические события в северной столице. С рождения носил фамилию Владимиров, но, пойдя по актерской стезе и женившись на сокурснице Вере Громадской, решил выступать под ее фамилией.
После получения профильного образования поступил служить в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола, который сейчас называется «Балтийский дом». Когда ему было 26 лет, впервые снялся в кино. При этом ему досталась главная роль в фильме «Снег среди лета» Георгия Овчаренко. В дальнейшем снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.
С 1994 года Роман Громадский преподавал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, пять лет занимал пост декана факультета искусств. После его назначили советником ректора.
Фото и видео: Starface; Semen Likhodeev/Global Look Press
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