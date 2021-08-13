Звезда «Маргоши» заявила, что Меньшиков «выжил» ее из театра сразу после декрета
Мария Бортник, звезда популярного сериала «Маргоша», тоже пожаловалась на отношение со стороны руководителя Театра Ермоловой Олега Меньшикова.
Она заявила в беседе со «СтарХитом», что руководитель не идет на контакт и не хочет обсудить проблему с уволенными актерами.
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Фото: @msbortnik
«Олег Евгеньевич не общается с нами. Полное тотальное молчание. О своем увольнении я узнала во время отпуска из письма на Госуслугах, что само по себе дико. Ладно я, но ведь многие отдали Театру Ермоловой по 40 лет жизни! И у худрука почему-то нет возможности собрать людей, сказать, что ему хотя бы жаль, что так получилось... Олег Евгеньевич упразднил даже сборы труппы. Так как, видимо, не считает нужным разговаривать. Я написала ему личное письмо, отдала в дирекцию. Но ответ мне пришел от бывшего главбуха, ныне директора театра, который приступил к своим обязанностям месяц назад. До художественного руководителя оно, судя по всему, так и не дошло», — говорит она.
Она отметила, что долгое время провела в декрете — Мария родила долгожданного ребенка и решила посвятить свое время ему. Вернувшись в театр, она пришла к новому сотруднику познакомиться.
«Я к нему обратилась лично, когда вышла из декрета, — чтобы представиться, познакомиться. Ребенка очень долго ждала, поэтому выпала из творческой жизни на 1,5 года, окунулась в материнство. Потом пришла к Меньшикову, сказала, что я Маша Бортник и готова много работать. Он ответил: "Хорошо, я понял"».
Мария добавила, что ее, как и многих других, нечестным и незаконным путем понизили в квалификации.
«А актрисам, которые уходят в декрет, надо помнить, что пока вы кормите грудью и ухаживаете за ребенком, где-то там в театре художественный руководитель может просто так лишить вас заслуг».
Фото: Instagram Марии Бортник
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