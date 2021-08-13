Звезда «Маргоши» заявила, что Меньшиков «выжил» ее из театра сразу после декрета

Она отметила, что долгое время провела в декрете — Мария родила долгожданного ребенка и решила посвятить свое время ему. Вернувшись в театр, она пришла к новому сотруднику познакомиться.

«Я к нему обратилась лично, когда вышла из декрета, — чтобы представиться, познакомиться. Ребенка очень долго ждала, поэтому выпала из творческой жизни на 1,5 года, окунулась в материнство. Потом пришла к Меньшикову, сказала, что я Маша Бортник и готова много работать. Он ответил: "Хорошо, я понял"».

Мария добавила, что ее, как и многих других, нечестным и незаконным путем понизили в квалификации.

«А актрисам, которые уходят в декрет, надо помнить, что пока вы кормите грудью и ухаживаете за ребенком, где-то там в театре художественный руководитель может просто так лишить вас заслуг».