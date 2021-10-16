Звезда «Маргоши» Берсенева удивила поклонников стремительно повзрослевшим сыном
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Фото: East News Russia
Звезда сериалов «Маргоша» и «Без следа» Мария Берсенева порадовала поклонников редким совместным фото с сыном Никитой. Наследник родился в первом браке актрисы с предпринимателем Гурамом Кофенлу, а через полгода после этого пара развелась.
В этом году 18-летний Никита окончил школу. Однако на свежем снимке он предстал заметно повзрослевший юноша. Стремительные изменения его внешности удивили подписчиков актрисы.
«Как Никита повзрослел сильно!», «Сын такой взрослый уже», «Это твой красавчик?», «Очень похожи!», — отреагировали подписчики.
Сын актрисы увлекается спортом: играет в футбол, занимается мотогонками. В соцсетях на своей странице Никита делится фото, демонстрирующими его увлечения, правда, крайне редко. А вот куда поступил юноша после окончания школы, Мария не раскрывает.
Ранее стало известно о том, что Мария Берсенева перенесла операцию. Звезде потребовалось восстановление позвоночника и реабилитация из-за грыжи и смещенного позвонка.
Фото и видео: @berseneza/Instagram; East News