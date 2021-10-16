Звезда «Маргоши» Берсенева удивила поклонников стремительно повзрослевшим сыном

Звезда сериалов «Маргоша» и «Без следа» Мария Берсенева порадовала поклонников редким совместным фото с сыном Никитой. Наследник родился в первом браке актрисы с предпринимателем Гурамом Кофенлу, а через полгода после этого пара развелась.

В этом году 18-летний Никита окончил школу. Однако на свежем снимке он предстал заметно повзрослевший юноша. Стремительные изменения его внешности удивили подписчиков актрисы.