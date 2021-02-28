Звезда «Ледникового периода» Энберт сыграл свадьбу с красавицей-блогершей
Фото: @aleksandr_enbert / Instagram
Пышное торжество супруги решили устроить только спустя год после бракосочетания. На торжество пара пригласила только самых близких. Свадьба прошла в столичном отеле «Националь». Для праздничного мероприятия 31-летний Александр Энберт выбрал голубой костюм в клетку, который дополнил бутоньеркой и яркой бабочкой. Невеста предстала в элегантном белом платье в пол с эффектным разрезом и спущенным плечом. Под свадебным фото Алеся написала: «День нашей свадьбы с @aleksandr_enbert. Я безумно счастлива. Все эмоции напишу чуть позже, а пока просто поделюсь нашим счастьем».
Александр и Алеся вместе более 10 лет. Расписались возлюбленные 29 февраля 2020 года. Избранница спортсмена рассказала, что Энберт очень романтично сделал ей предложение руки и сердца: «Вечером ко мне приехал принц на белом BMW: машина блестит, розы шикарные, одет с иголочки и странно молчалив. Обычно мы не можем остановиться, болтая друг с другом, а тут какое-то напряжение! Именно в то мгновенье я поняла все сразу, как только его увидела. Никогда не думала, что меня так парализуют эти четыре слова! Хотя и так все понятно, но эта простая фраза: «Ты выйдешь за меня?» И все: слезы подступили, губы задрожали, конечно, я сказала: «Да!» Хотя, на самом деле, это самое заветное «да» я сказала симпатичному 19-летнему парню, который сел напротив меня 12 лет назад!».
Фото и видео: @alesya.di, @aleksandr_enbert / Instagram
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