Звезда «Ледникового периода» Александр Энберт стал отцом — первые фото из роддома

Александр и Алеся Энберт стали родителями — у них родилась долгожданная дочь. О том, что у них будет девочка, пара узнала на baby shower вечеринке.

По словам спортсмена, малышка абсолютно здорова. Девочка появилась на свет ростом 50 см и весом 3500 граммов. Имя крохи Александр пока не разглашает. Скорее всего, супруга фигуриста озвучит его в личном блоге, когда придет в себя после родов.