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Звезда «Ледникового периода» Александр Энберт стал отцом — первые фото из роддома

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Алеся Энберт родила своему возлюбленному первенца. 12 апреля на свет появился долгожданный малыш. Звездные родители уже раскрыли пол ребенка.
Слайд, который
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Александр Энберт

Фото: Соцсети

Александр и Алеся Энберт стали родителями — у них родилась долгожданная дочь. О том, что у них будет девочка, пара узнала на baby shower вечеринке.

По словам спортсмена, малышка абсолютно здорова. Девочка появилась на свет ростом 50 см и весом 3500 граммов. Имя крохи Александр пока не разглашает. Скорее всего, супруга фигуриста озвучит его в личном блоге, когда придет в себя после родов.

Александр и Алеся Энберт в роддоме

Александр и Алеся Энберт в роддоме

Фото: личный архив

«Мы просто очень рады и устали. Просто хорошее настроение», — сообщил счастливый отец Passion.ru.

Напомним, что Александр и Алеся вместе уже 12 лет. В интервью и соцсетях они неоднократно говорили, что очень хотят обзавестись наследниками. Наконец, их мечта сбылась. И на этом звездная пара останавливаться не планирует. По словам Александра, чем больше детей, тем лучше.

Фото: личный архив, соцсети

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