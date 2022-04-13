Звезда «Ледникового периода» Александр Энберт стал отцом — первые фото из роддома

Звезда «Ледникового периода» Александр Энберт стал отцом — первые фото из роддомаЭксклюзив Passion.ru
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Фото: Соцсети
Александр и Алеся Энберт стали родителями — у них родилась долгожданная дочь. О том, что у них будет девочка, пара узнала на baby shower вечеринке.
По словам спортсмена, малышка абсолютно здорова. Девочка появилась на свет ростом 50 см и весом 3500 граммов. Имя крохи Александр пока не разглашает. Скорее всего, супруга фигуриста озвучит его в личном блоге, когда придет в себя после родов.
Фото: личный архив
«Мы просто очень рады и устали. Просто хорошее настроение», — сообщил счастливый отец Passion.ru.
Напомним, что Александр и Алеся вместе уже 12 лет. В интервью и соцсетях они неоднократно говорили, что очень хотят обзавестись наследниками. Наконец, их мечта сбылась. И на этом звездная пара останавливаться не планирует. По словам Александра, чем больше детей, тем лучше.
Фото: личный архив, соцсети