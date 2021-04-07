Звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова выходит замуж

Пара познакомилась в Сочи, там Максим работал диджеем. А теперь Екатерина опубликовала нежное фото, по которому очевидно, что скоро молодые люди узаконят свои отношения. Подписчики артистки поздравили ее с помолвкой и пожелали всего наилучшего.

Это будет второй брак для 33-летней Екатерины – актриса уже была замужем за коллегой по цеху, актером Евгением Прониным. Они поженились в 2014 году, через семь лет после начала их романа. Однако счастливая семейная жизнь продлилась всего год.

Их брак разрушился из-за неверности Евгения – простить ему измену Екатерина не смогла. Сам актер счастлив в новых отношениях с о своей супругой по имени Кристина, на которой женился в 2019 году, а в январе прошлого года он впервые стал отцом.