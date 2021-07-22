Звезда «Красоты по-американски» Мена Сувари рассказала о пережитом в детстве насилии
42-летняя Мена Сувари недавно стала мамой. У нее и ее третьего мужа Майкла Хоупа родился сын. Актриса наслаждается тихим семейным счастьем и общением с любимым мужчиной. Но такая гармония в жизни актрисы наступила недавно.
Мена в мемуарах откровенно рассказала, что у нее никогда не было здорового отношения к сексу из-за пережитого в детстве насилия.
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Фото: ImagePressAgency/face to face/ Global Look press
Причем, с жестким абьюзом она сталкивалась несколько раз.
«В 13 лет меня изнасиловал друг брата. Он попользовался мной, обозвав ш...ой. Часть меня тогда умерла», — цитирует Мену Сувари издание People.
Долгие годы девочку преследовало чувство стыда и осознание того, что она позволила это сделать с собой. Тогда она поставила перед собой цель — много работать, чтобы забыться.
Когда девочке было 15 и она переехала из родного города в Лос-Анджелес, она в очередной раз пережила унижение — к ней приставал собственный менеджер, которого она считала другом и защитником. Чтобы заглушить боль, девушка увлеклась ночными клубами и наркотиками.
В 17 лет она встретила парня, который все годы их отношений, унижал ее и заставлял заниматься сексом втроем. Этот период своей жизни она назвала в воспоминаниях периодом разрушения.
Порвав с тираном, Сувари избавилась и от вредных привычек.
В первый раз она вышла замуж в 2000-м за кинооператора Роберта Бринкманна. Вторым ее избранником стал продюсер Симоне Сестито. Их союз длился 2010 по 2012 год. И в 2016-м наконец она встретила мужчину своей мечты, Майкла Хоупа, с которым познакомилась на съемках. Супруги растят сына Кристофера, который родился в апреле 2021 года.
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