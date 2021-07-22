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Звезда «Красоты по-американски» Мена Сувари рассказала о пережитом в детстве насилии

В 1999 году состоялась премьера оскароносного фильма, в котором Мена Сувари сыграла главную женскую роль. Актриса рассказала, что после выхода на экраны «Красоты по-американски» во время многочисленных интервью она постоянно притворялась, что у нее все нормально, и вела двойную жизнь.
Звезда «Красоты по-американски» Мена Сувари рассказала о пережитом в детстве насилии

42-летняя Мена Сувари недавно стала мамой. У нее и ее третьего мужа Майкла Хоупа родился сын. Актриса наслаждается тихим семейным счастьем и общением с любимым мужчиной. Но такая гармония в жизни актрисы наступила недавно.

Мена в мемуарах откровенно рассказала, что у нее никогда не было здорового отношения к сексу из-за пережитого в детстве насилия.

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Слайд, который
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Мена Сувари снялась в 79 фильмах

Фото: ImagePressAgency/face to face/ Global Look press

Причем, с жестким абьюзом она сталкивалась несколько раз.

«В 13 лет меня изнасиловал друг брата. Он попользовался мной, обозвав ш...ой. Часть меня тогда умерла», — цитирует Мену Сувари издание People.

Долгие годы девочку преследовало чувство стыда и осознание того, что она позволила это сделать с собой. Тогда она поставила перед собой цель — много работать, чтобы забыться.

Когда девочке было 15 и она переехала из родного города в Лос-Анджелес, она в очередной раз пережила унижение — к ней приставал собственный менеджер, которого она считала другом и защитником. Чтобы заглушить боль, девушка увлеклась ночными клубами и наркотиками.

В 17 лет она встретила парня, который все годы их отношений, унижал ее и заставлял заниматься сексом втроем. Этот период своей жизни она назвала в воспоминаниях периодом разрушения.

Порвав с тираном, Сувари избавилась и от вредных привычек.

В первый раз она вышла замуж в 2000-м за кинооператора Роберта Бринкманна. Вторым ее избранником стал продюсер Симоне Сестито. Их союз длился 2010 по 2012 год. И в 2016-м наконец она встретила мужчину своей мечты, Майкла Хоупа, с которым познакомилась на съемках. Супруги растят сына Кристофера, который родился в апреле 2021 года.

Instagram, ImagePressAgency/face to face, F Sadou, Mayer/face to face/ Global Look press, кадры фильма «Красота по-американски»

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