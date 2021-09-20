Звезда «Комбинации» рассказала, какие пластические операции сделала и почему на них решилась

У нее было немало проблем помимо возрастных изменений. После тяжелых родов и с ее фигурой произошли изменения, исправить которые с помощью спортзала невозможно.

«Мне сделали абдоминопластику — разрезали и сшили мышцы, убрали излишки кожи, все зашили — и получился ровный шов», — говорит звезда.

Певице пришлось помучиться — операции не только заняли много времени, но и были весьма болезненными.

«Меня полностью переделали: фейслифтинг по полной программе, подтянули грудь, поставили виниры, живот утянули. У меня подвижная мимика, и кожа такая, что все вены наружу», — рассказала Иванова.

После лечения последовал долгий период восстановления, во время которого звезда очень плохо себя чувствовала. Внешний вид ее тоже не радовал.

«Делать все сразу это, конечно, безумие. После операции я была, как утопленник: вся сизая, разбухшая. Но для проекта это было интересно — представляете, пять часов меня полосовали и препарировали буквально, как лягушку».

О своих преображениях она ничуть не жалеет.

«Когда я смотрела в зеркало, то не узнавала в отражении себя. Это не могла быть я! Все было очень плохо. Даже если бы я не попала на этот проект, я бы сама сделала себе лицо, так как уже была готова к этому. Еще меня всегда умиляли люди, которые говорят: "Ой, фу, надо стареть красиво, а не переделывать себя". Ага, надо! Особенно мне нравится, когда это говорят молодые девчонки. Давай мы с тобой об этом через несколько лет поговорим», — призналась она.