Звезда «Комбинации» рассказала, какие пластические операции сделала и почему на них решилась
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tanyakombinacia
Пока в социальных сетях пользователи активно осуждают представительниц шоу-бизнеса, которые решаются на пластические операции, чтобы не допустить старения, солистка популярного коллектива «Комбинация» Татьяна Иванова заступается за женщин, которые хотят быть красивыми. В беседе со «СтарХитом» она рассказала, какие изменения провела и почему на них решилась.
Иванова приняла участие в шоу про преображения женщин. Звезда рассказывает о кастинге — ей задали простой вопрос — «Зачем она сюда пришла?».
«"Посмотрите на меня внимательно, я не могу петь песню "Колбаски" с таким лицом". Они поржали, взяли меня на шоу, и началась жесть, которая длилась три месяца. Первые полтора месяца после операции я думала: "Подохну". Было очень больно», — вспоминает Татьяна.
У нее было немало проблем помимо возрастных изменений. После тяжелых родов и с ее фигурой произошли изменения, исправить которые с помощью спортзала невозможно.
«Мне сделали абдоминопластику — разрезали и сшили мышцы, убрали излишки кожи, все зашили — и получился ровный шов», — говорит звезда.
Певице пришлось помучиться — операции не только заняли много времени, но и были весьма болезненными.
«Меня полностью переделали: фейслифтинг по полной программе, подтянули грудь, поставили виниры, живот утянули. У меня подвижная мимика, и кожа такая, что все вены наружу», — рассказала Иванова.
После лечения последовал долгий период восстановления, во время которого звезда очень плохо себя чувствовала. Внешний вид ее тоже не радовал.
«Делать все сразу это, конечно, безумие. После операции я была, как утопленник: вся сизая, разбухшая. Но для проекта это было интересно — представляете, пять часов меня полосовали и препарировали буквально, как лягушку».
О своих преображениях она ничуть не жалеет.
«Когда я смотрела в зеркало, то не узнавала в отражении себя. Это не могла быть я! Все было очень плохо. Даже если бы я не попала на этот проект, я бы сама сделала себе лицо, так как уже была готова к этому. Еще меня всегда умиляли люди, которые говорят: "Ой, фу, надо стареть красиво, а не переделывать себя". Ага, надо! Особенно мне нравится, когда это говорят молодые девчонки. Давай мы с тобой об этом через несколько лет поговорим», — призналась она.
Фото: Instagram