Звезда «Клона» впечатлила фанатов смелым фото с пышной укладкой и с накидкой вместо одежды
Фото: Instagram
44-летняя Джованна Антонелли, прославившаяся после выхода на экраны «восточного» сериала «Клон», обычно в Instagram показывает себя без прикрас — без косметики, дома и с детьми. Но иногда у нее мелькают снимки из гримерок.
В очередной раз Джованна побаловала подписчиков впечатляющим архивным фото. На нем она позирует без одежды, прикрываясь накидкой. Стилисты сделали ей пышную укладку и нанесли яркий макияж.
«Мне понравилась эта находка. Что за волосы!», — подписала актриса снимок.
«Прекрасная», «Вау, даже слов нет», «Что за женщина!», «Ребята, какая сильная фотография. Супернежная», «Самая красивая», — пришли в восторг фолловеры Джованны Антонелли.
Джованна снялась более чем в 40 фильмах, но мировая известность пришла к ней именно после сериала «Клон». Она замужем в третий раз и растит троих детей. Отцом ее сына стал партнер по сериалу — Мурилу Бенисиу.
Фото и видео: Instagram
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