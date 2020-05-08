Звезда «Клона» впечатлила фанатов смелым фото с пышной укладкой и с накидкой вместо одежды

44-летняя Джованна Антонелли, прославившаяся после выхода на экраны «восточного» сериала «Клон», обычно в Instagram показывает себя без прикрас — без косметики, дома и с детьми. Но иногда у нее мелькают снимки из гримерок.

В очередной раз Джованна побаловала подписчиков впечатляющим архивным фото. На нем она позирует без одежды, прикрываясь накидкой. Стилисты сделали ей пышную укладку и нанесли яркий макияж.

«Мне понравилась эта находка. Что за волосы!», — подписала актриса снимок.