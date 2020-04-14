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Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала новое фото с подросшими детьми: дочери — ее копия

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Джованна Антонелли

Фото: Getty Images

Популярная актриса порадовала поклонников кадром профессиональной фотосессии с сыном и дочерями-близняшками.

44-летняя Джованна Антонелли счастлива в третьем браке с режиссером Леонарду Ногейра, с которым растит сына и дочерей-близняшек.

В Instagram звезда «Клона» часто показывает семейные фотографии, но в этот раз она опубликовала студийный снимок с подросшими детьми. На фото видно, что 9-летние девочки — копия своей знаменитой матери.

«Любовь — самое сильное чувство, и я хорошая мама», — подписала Джованна фотографию.

«Дети выросли, и семья становится все красивее», «Джованна, они уже так выросли?», «Антония и София так похожи на тебя», «Какое красивое фото», — написали в комментариях.

Напомним, сына Пьетро, которому скоро исполнится 15 лет, Джованна Антонелли родила от партнера по сериалу «Клон» Мурилу Бенисио, с которым она познакомилась на съемочной площадке. Актеры расстались вскоре после появления мальчика на свет. Мурилу, кстати, стал причиной краха второго официального брака Джованны: он не дал сыну разрешение на выезд в США, где жил супруг актрисы.

Но теперь Джованна нашла свое женское счастье в лице Леонарду, от которого родила дочерей.

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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