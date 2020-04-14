Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала новое фото с подросшими детьми: дочери — ее копия

«Дети выросли, и семья становится все красивее», «Джованна, они уже так выросли?», «Антония и София так похожи на тебя», «Какое красивое фото», — написали в комментариях.

Напомним, сына Пьетро, которому скоро исполнится 15 лет, Джованна Антонелли родила от партнера по сериалу «Клон» Мурилу Бенисио, с которым она познакомилась на съемочной площадке. Актеры расстались вскоре после появления мальчика на свет. Мурилу, кстати, стал причиной краха второго официального брака Джованны: он не дал сыну разрешение на выезд в США, где жил супруг актрисы.

Но теперь Джованна нашла свое женское счастье в лице Леонарду, от которого родила дочерей.