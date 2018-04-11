Звезда клипа Бузовой признался, что живет в страшной нищете и ночует на улице

Не так давно актера Алексея Петренко довольно часто приглашали на съемки различных клипов, рекламных роликов и сериалов. Мужчина даже засветился в одном из клипов Ольги Бузовой. Однако в последние полгода Алексей перестал быть хоть сколько-нибудь востребованным, и у него развилась зависимость от алкоголя.

«Родители меня не поддерживают, говорят, что надо идти работать куда-нибудь в ЖКХ, где я работал, но ничего не понимаю. Они хотят сделать из меня среднестатистического человека. Но у меня же с детства мечта», — заявил Петренко в студии шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».