Звезда «Каменской» Наталия Антонова и другие звезды, которые потеряли детей

Первый муж актрисы тоже был актером – и, как это часто происходит в таких семьях, был увлечен своей работой. Наталия почувствовала себя ненужной и приняла решение развестись. В этом браке родился ее старший сын Артем.

«Быть женой актера — это подвиг. Таким людям, как Саша, нужна музы, необремененные семьей и профессией. А у меня был сын. Я его брала с собой на съемки, договаривалась с мамой, бегала отвозить его к ней. Все это усугубляло ситуацию. У него на первом месте был театр, а я просто сижу и жду. Я поняла, что меня не любят. И я попросила развод. Я была девчонкой, которой нужно было внимание, а ему нужна была сильная жена. Я ее не была».

Второй муж актрисы, Николай, был врачом. От него она родила еще двоих сыновей, а позже забеременела еще одним.

Три года назад актриса рассказала в социальных сетях, что ждет ребенка – однако больше никаких новостей об этом от нее не было.

Оказалось, что малыш родился недоношенным и умер через два месяца.

«Меня все спрашивали: “Где твой сын? Почему не рассказываешь?” Я хотела скрыть, что случилась беда, а людям надо говорить правду. Я хочу сказать тем девушкам, с которыми случилась похожее горе, что это все можно вынести», — рассказывает Наталия.

К сожалению, многим звездам пришлось столкнуться с трагедией.

Актриса Елена Захарова потеряла 8-месячную дочь – девочка заболела, у нее поднялась температура. Малышку привезли в больницу и ввели в искусственную кому, из которой она уже не вышла. Трагедии не выдержал супруг Елены, и вскоре после смерти дочери предложил разъехаться.

25-летний сын Ирины Безруковой от первого брака Андрей скончался, упав в ванной и ударившись головой о кафель. Сама актриса рассказала, что до этого он вернулся из Вьетнама и плохо себя чувствовал. Актриса признается, что очень старается быть счастливой, ради сына.

Для актера Игоря Ливанова, отца Андрея, это стало большим ударом. Ранее он перенес другую трагедию. Его супруга, вместе с 8-летней дочерью, погибла в автокатастрофе.

Владимир Кузьмин потерял сразу двоих своих детей. Дочь Елизавету нашли мертвой в собственной квартире – ее убил возлюбленный. Позже сын музыканта Степан сорвался с карниза 18 этажа и погиб. Отрадой для родителей осталась младшая дочь.