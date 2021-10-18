Звезда «Кадетства» Вадим Андреев намерен уйти в монастырь
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
«Но я очень редко причащаюсь, в храм хожу. Когда вот мой духовник служил, я очень часто бывал и алтарничал в стихаре. Но вот два года назад он впал в немилость, храм у него отобрали. И сейчас я немножечко потерялся в этом смысле. Но я стараюсь! Слушаю радио "Вера", смотрю телеканал "Спас". Есть мечта закончить жизнь в монастыре, но пока я еще далек от этого, я мирской», — рассказал актер в интервью Teleprogramma.pro.
Андреев добавил, что пришел к религии, когда увидел чудеса, которые происходят с людьми после обращения к вере: «Мой духовник во время литургии отчитывал бесноватых. И я видел все эти проявления благодаря чему и поверил в них. Что с ними творится — так не сыграть. Бесы мучают, как их крутит, разговаривают нечеловеческими голосами на другом языке. В общем, насмотрелся, чтобы уверовать».
Вадим Андреев наиболее известен своими яркими ролями в сериале «Кадетство», фильмах «Карнавал», «Баламут», «У матросов нет вопросов», «Женатый холостяк» и многих других.
Фото и видео: Global Look Press, East News