Звезда «Кадетства» Вадим Андреев намерен уйти в монастырь

Андреев добавил, что пришел к религии, когда увидел чудеса, которые происходят с людьми после обращения к вере: «Мой духовник во время литургии отчитывал бесноватых. И я видел все эти проявления благодаря чему и поверил в них. Что с ними творится — так не сыграть. Бесы мучают, как их крутит, разговаривают нечеловеческими голосами на другом языке. В общем, насмотрелся, чтобы уверовать».

Вадим Андреев наиболее известен своими яркими ролями в сериале «Кадетство», фильмах «Карнавал», «Баламут», «У матросов нет вопросов», «Женатый холостяк» и многих других.