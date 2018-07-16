Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов: «Жена лишает меня общения с детьми»

Кирилл Емельянов прославился благодаря роли суворовца Сырникова в сериале «Кадетство», а также участию в киножурнале «Ералаш». В 2010 году актер женился на своей коллеге из театра «Школа современной пьесы» Екатерине Директоренко. Годом позднее у пары родился сын Степан, а еще через два — сын Василий. Поклонники восхищались этой красивой семьей и были немало удивлены, узнав, что актерская чета развелась. На днях стало известно, что бывшие возлюбленные не могут разрешить финансовые споры. Об этом Кирилл сообщил в своем Instagram: «Уважаемые Друзья и Подписчики! Многие знают, что я развелся год назад и старался не выносить "сор из избы"... но сегодня моя бывшая жена решила сделать первый шаг на "тропу войны", обвинив меня в невыполнении финансовых обязательств в своем инста блоге! Так вот! Начнем с того, что ей была полностью "выставлена" вся квартира, в то время как я был на гастролях в Ульяновске (сентябрь 2017г). Вернулся я в абсолютно голые стены... вместо люстр торчали провода, а в ванной комнате была демонтирована раковина!!!». Актер отметил, что его родственники были в новой квартире, где проживает Директоренко, и не увидели там и половины пропавших вещей.

Финансовые вопросы коснулись и сыновей актера. Кирилла удивляет то, что его бывшая жена отрицает факты выплаты алиментов на детей: «P.s. детям постоянно все покупается! Все для обучения + оплата обучения ! Одежда! Гаджеты (которые исчезают таинственным образом!!!) Электросамокаты и велосипеды! Игрушки - тоннами! Я стараюсь организовывать им хороший и дорогой досуг!». Более того, актер возмущен тем, что Екатерина не дает ему общаться с сыновьями: «Я не собираюсь идти на поводу у человека, который лишает меня периодически общения с детьми. Мне надоела эта бесконечная накрутка детей - что папа плохой!».