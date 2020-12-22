Звезда «Интернов» Светлана Пермякова устроила уютную фотосессию с дочкой и молодым избранником
Фото: www.instagram.com/s_permyakova/
Звезда КВН и сериала «Интерны» поделилась с подписчиками теплыми семейными фотографиями. Артистка устроила праздничный фотосет с 8-летнй дочерью Варварой и своим молодым избранником Максимом Скрябиным.
«Новый год к нам мчится, пусть быстрее примчится и подарит нам всем то, чего не хватило в этом году. А мы заскочили к нашему другу в студию, попозировали на память. Папа, мама, Варя, декабрь, 2020», — подписала она снимки.
«Красивые женщины у вашего мужчины», «Мама очень женственная, красивое платье! Папа настоящий мужчина, поддерживает своих женщин и очень любит дочку!», «Какие красочные фото! Суперсемья. Счастливых предновогодних хлопот и праздничной суеты и самое главное — прекрасного праздника, который подарит массу положительных эмоций и зарядит Новый, 2021 год сказочной атмосферой», «Какие вы классные», «Очень красиво и волшебно», «Варя и на папу и на маму похожа», — полетели комментарии под фото.
Светлана Пермякова и Максим Скрябин познакомились в 2008 году, вскоре после ее развода с первым мужем (брак длился месяц). Сначала у них были чисто деловые отношения, после стали более близкими, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте. В 2012 году Светлана родила дочь Варю. И родители вместе воспитывают девочку, хотя их отношения часто напоминают партнерские, а не супружеские. «Я понимаю, что не удержу рядом с собой такого молодого мужчину. Я все понимаю», — говорила артистка и телеведущая.
Фото и видео: Instagram Светланы Пермяковой
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