Звезда «Интернов» Светлана Пермякова устроила уютную фотосессию с дочкой и молодым избранником

«Красивые женщины у вашего мужчины», «Мама очень женственная, красивое платье! Папа настоящий мужчина, поддерживает своих женщин и очень любит дочку!», «Какие красочные фото! Суперсемья. Счастливых предновогодних хлопот и праздничной суеты и самое главное — прекрасного праздника, который подарит массу положительных эмоций и зарядит Новый, 2021 год сказочной атмосферой», «Какие вы классные», «Очень красиво и волшебно», «Варя и на папу и на маму похожа», — полетели комментарии под фото.

Светлана Пермякова и Максим Скрябин познакомились в 2008 году, вскоре после ее развода с первым мужем (брак длился месяц). Сначала у них были чисто деловые отношения, после стали более близкими, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте. В 2012 году Светлана родила дочь Варю. И родители вместе воспитывают девочку, хотя их отношения часто напоминают партнерские, а не супружеские. «Я понимаю, что не удержу рядом с собой такого молодого мужчину. Я все понимаю», — говорила артистка и телеведущая.