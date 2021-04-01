Звезда «Интернов» Светлана Пермякова рассказала о том, как пережила пандемию и о похудении

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли старшей медсестры Любы из сериала «Интерны», рассказала в беседе с «Комсомольской правдой» о том, как она пережила пандемию, и готовится к лету.

По ее словам, во время карантина у нее, как и у других ее коллег, были финансовые проблемы. Пермякова признается, что осталась без всех карьерных амбиций, и хотела просто заработать.

«Кто-то из моих друзей в этот период перешел на дистанционный вид работы - для них ничего не изменилось. Но большая часть, включая меня, пострадали и очень сильно. В какой-то момент я взяла телефон, и начала просто звонить друзьям и спрашивать о банальных вещах - о здоровье, делах, интересовалась, нужна ли кому помощь и поддержка. И часто люди были удивлены и обрадованы обычному телефонному звонку. Я тоже нуждалась в помощи и поддержке. Хорошо, что со мной были мои родные. Осенью наступили просто какие-то дни отчаяния: я начала стучать во все двери, звонила знакомым, продюсерам. Двери никто не открыл, большинство поддержали надеждой на потенциальные проекты, но пока ничего не сложилось. Мне не до амбиций и главных ролей, нужно было просто заработать на хлеб насущный. Друзья предлагали деньги, но я отказывалась, понимая, что могу и должна сама заработать. Театральные залы до сих пор заполнены не на все 100%, в каждом городе существуют свои ограничения», – рассказывает актриса.

Светлана призналась, что, как и многие, набрала вес во время пандемии – раньше на это пожаловалась Светлана Лобода.

«Размер моей одежды колеблется от 52-го до 56-го. Все зависит от конкретной марки, дизайнера, но меньше, чем 52-й я даже не примеряю. А вот вес приблизился уже к трехзначному числу. Порой, бывает обидно, когда заходишь в магазин и практически с порога мило улыбающиеся девушки-продавцы выпроваживают тебя взглядом, намекая: на тебя, дамочка, у нас нет подходящего размера. После подобных ситуаций подсознание мне говорит: «Светочка, пора худеть. Когда-то и в этом магазине ты покупала себе одежду»».

Однако максимум, на который ей удавалось похудеть – это 15-20 кг, а после этого становилось дискомфортно. Кроме того, артистка призналась, что не хочет терять свой шарм – ведь многие любят пышных дам, а Люба из «Интернов» пользовалась большой популярностью.