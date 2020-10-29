Звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала забавное фото с дочкой — своей копией

«Два красивых лучика света», «Вот же кукла, мамина копия!», «Осенние девчонки», «Видно, как вы любите дочурочку, а она вас», «Варя так подросла», «Две красавцы! Так держать!», «А малышка-то уже и не малышка! Как быстро растут дети!», «До чего же классные!», — прокомментировали поклонники актрисы и телеведущей.

Светлана Пермякова долго пыталась построить личное счастье, и матерью впервые она стала в зрелом возрасте. Замужем артистка была всего раз и всего лишь месяц. В 2008 году она пошла под венец с арт-директором московского клуба Евгением Бодровым. Но сразу после свадьбы супруги поняли, что семьи у них не получится, и развелись.

Вскоре в жизни Пермяковой появился 21-летний помощник Максим Скрябин. Он стал директором Светланы, а позже и ее возлюбленным, несмотря на огромную разницу в возрасте. В 2012 году у них родилась дочь Варя. Светлана в одном из интервью рассказывала, что прекрасно понимала, на что шла, что не сможет удержать рядом с собой молодого мужчину, поэтому в начале их отношений относилась ко всему философски.