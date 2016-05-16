Очередным гостем шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой стала звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова

Об этом ведущая сообщила в своем блоге, опубликовав анонс к предстоящему выпуску, в котором актриса рассказала о неудавшемся первом браке с арт-директором одного из московских клубов Евгением Бодровым. По словам Пермяковой, уже спустя месяц после свадьбы она подала на развод. Причиной столь быстрого расторжения брака стали проблемы со здоровьем Евгения.

«Небеса мне послали алкоголика, шизофреника, наркомана, ВИЧ-положительного», — заявила она.

Но на этом откровения не закончились. Светлана призналась, что знала о темном прошлом Бодрова. Несмотря на это, она очень хотела забеременеть, поэтому не предохранялась. Поняв, что брак с Евгением был ошибкой, актриса начала бракоразводный процесс, из-за чего экс-супруг стал всячески угрожать актрисе.

Остальные подробности отношений Пермяковой с экс-супругом и другие откровения можно будет узнать уже в эту субботу.

Фото: instagram.com