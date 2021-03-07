Звезда «Интернов» Пермякова работала таксистом ради квартиры с видом на Кремль

Это не первая кредитная история Пермяковой. По ее словам, она купила квартиру в 2007 году и повелась на маленький процент, взяв долларовую ипотеку. Однако через год, в 2008-м, начался кризис. Сериал «Солдаты», в котором снималась актриса, закончился, новых проектов не было, и она осталась без денег. Ей даже пришлось продать машину. Пермякова хотела перейти на рублевую ипотеку, но менеджер банка ее отговорил. Актрисе пришлось подрабатывать извозом. Она таксовала в своем районе и брала с клиентов столько, сколько они могли заплатить. Этих денег артистке хватило, чтобы дотянуть до съемок в сериале «Интерны».

Светлана Пермякова замужем за Максимом Скрябиным, с которым они познакомились в 2008 году, вскоре после ее развода с первым мужем (брак длился месяц). Сначала у них были чисто деловые отношения, после стали более близкими, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте. В 2012 году Светлана родила дочь Варю. И родители вместе воспитывают девочку, хотя их отношения часто напоминают партнерские, а не супружеские. «Я понимаю, что не удержу рядом с собой такого молодого мужчину. Я все понимаю», — говорила артистка и телеведущая.