Звезда «Интернов» о мистике кино и пророческой трагедии с персонажем Ефремова

Актриса Светлана Камынина, особенно известная по роли главного врача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны», пообщалась с журналистами издания Teleprogramma, и рассказала о своих ролях, важности оптимизма и мистике кино, которую невозможно не заметить.

В своем блоге Светлана позиционирует себя, как профессионального оптимиста, однако, как она признается журналистам, льстит себе – негативные мысли для нее не в новинку.

«Я верю, что все, что происходит, — это к лучшему, Вселенная желает мне блага. Проблема в том, что иногда я не согласна с тем, что то, что сейчас происходит, — для моего блага. Потому что не понимаю, к чему это приведет. Но я пытаюсь напоминать себе как можно чаще, что жизнь прекрасна и удивительна и что главная эмоция, которую я бы хотела испытывать, — это радость, которая часто покидает нас. Мы ее забываем, считаем, что радость — удел маленьких детей. Отнюдь нет. Я подозреваю в себе некую склонность к негативному мышлению. Что значит негативное? Что все плохо, нет счастья в жизни… Поэтому я с утра встаю и начинаю себя программировать. На то, что сегодня ко мне придет все самое лучшее и хорошее. И нужно искать в течение дня подтверждения этой идеи. Я всегда нахожу», – говорит Камынина.

Она отмечает, что в своей работе, в кино, видит настоящую мистику. Случаи, когда кино практически соприкасаются с реальной жизнью – не редкость, и это касается не только романов между героями, которые переходят в реальность.

Особенно примечателен случай ее коллеги по фильму «Полет» Михаиле Ефремова. Рассказывая об этом фильме, Камынина признается, что съемки были непростые.

«Материал был неординарный. Травматично ли это для актера? Мы за этим и идем в профессию. «Счастливые, самодостаточные люди, все у них хорошо» — это неинтересно. Обязательно должен быть конфликт, герой должен что-то преодолевать. Я для себя рассматриваю эту роль как подарок».

По сюжету фильма, герой Михаила Ефремова сел за руль в нетрезвом виде. На экране это привело к трагедии, а позже ту же судьбу повторил и сам актер.

«Это мистическая профессия. Когда я смотрела сериал, у меня был шок во время сцены под дождем, где я говорю персонажу Михаила: «Повторяй за мной: я сел за руль в пьяном состоянии, я убил вашего сына…» Я не знаю, как это все объяснить, — то, что это произошло с Михаилом после этих съемок, и то, что это все очень странно. Пугает ли меня это? Не могу сказать. Но мне бы не хотелось таких чудовищных повторов сюжета в реальной жизни. Но я знаю, что у актеров такое иногда случается», – объясняет Светлана.