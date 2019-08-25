Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон сыграет главную роль в новом фильме Marvel

Роль Дэйна Уитмана (также известен как Черный Рыцарь) в экранизации серии комиксов «Вечные» станет первой для Харрингтона после окончания работы над «Игрой престолов». Кроме того, в фильме также снимутся Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Мэдден.