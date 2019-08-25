Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон сыграет главную роль в новом фильме Marvel

Кит Харрингтон, знакомый зрителям по роли Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», снимется в новом блокбастере «Вечные» киновселенной Marvel. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на заявление Marvel на фестивале D23 Expo.
Роль Дэйна Уитмана (также известен как Черный Рыцарь) в экранизации серии комиксов «Вечные» станет первой для Харрингтона после окончания работы над «Игрой престолов». Кроме того, в фильме также снимутся Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Мэдден.
The cast of Marvel Studios’ “The Eternals” takes the stage at #D23Expo. pic.twitter.com/1mvOxXJ8Dm— Marvel Entertainment (@Marvel) 24 августа 2019 г.
Планируется, что в широкий прокат фильм «Вечные» выйдет в ноябре 2020 года.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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