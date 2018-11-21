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Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон прокомментировал скандал с экс-участницей «Дома-2»

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Кит Харрингтон и Роуз Лесли

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Представитель актера высказался о его предполагаемой связи с Ольгой Власовой.

Поклонники Кита Харрингтона, прославившегося благодаря роли Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», были шокированы, узнав о том, что незадолго до собственной свадьбы актер закрутил интрижку с экс-участницей «Дома-2» Ольгой Власовой. Слухи, появившиеся в российских СМИ, дошли до актера. Представитель Харрингтона в интервью порталу E!Online заявил, что актер не имеет к этой истории никакого отношения: «Утверждения в этой истории полностью ложны. Кит никогда не был в Люксембурге, и он никогда не встречался с Ольгой Власовой».

Напомним, по словам экс-участницы телестройки, ее знакомство с актером состоялось в Люксембурге: «Мы познакомились в Люксембурге. Я смотрела много фильмов и сериалов с участием Кита, конечно же, знала об этом актере. Мне было очень приятно лично пообщаться с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста». Стоит отметить, что в июне этого года Кит Харрингтон и его возлюбленная, актриса Роуз Лесли, сыграли свадьбу. Актеры познакомились в 2012 году на съемочной площадке фэнтези-драмы. Отношения двух знаменитостей начались благодаря истории их персонажей — Джона Сноу и «одичалой» Игритт. За развитием их романа в сериале, а затем и в реальной жизни с упоением следили миллионы зрителей и поклонников. О планировании свадьбы пара рассказывала еще в прошлом сентябре, но плотные съемочные графики обоих долгое время не позволяли назначить точную дату празднества.

Фото: Birdie Thompson, Faye Sadou, Hubert Boesl, Kay Blake, Ray Tang/ Globallookpress

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