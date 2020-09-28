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Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон стал отцом во второй раз

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Будущая мама ожидает малыша

Фото: www.instagram.com/thorbjornsson/

Актер известен по роли Григора "Горы" Клигана в сериале "Игра престолов".
Хафтор Бьренссон готовится к соревнованиям

Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Горы в сериале «Игры престолов» стал отцом во второй раз. 26 сентября у него и его жены Келси Хенсон родился сын.

Вес малыша составил 3,5 килограмма, а рост — 53 сантиметра. Малыш стал вторым ребенком пары — у актеры и его супруги уже есть дочь, Тереза Лиф.

После рождения мальчика новоиспеченные родители позвонили своей дочери, чтобы она познакомилась с братиком.

Бьернссон восхитился силой своей супруги и ее стойкостью — она отважно перенесла роды. «Я восхищен ее силой и тем, как она подготовилась к родам», —пишет Бьернссон в Instagram.

В браке пара состоит с 2018 года.

Фото и видео: Instagram Хафтора Бьернссона

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