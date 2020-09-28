Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон стал отцом во второй раз
Фото: www.instagram.com/thorbjornsson/
Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Горы в сериале «Игры престолов» стал отцом во второй раз. 26 сентября у него и его жены Келси Хенсон родился сын.
Вес малыша составил 3,5 килограмма, а рост — 53 сантиметра. Малыш стал вторым ребенком пары — у актеры и его супруги уже есть дочь, Тереза Лиф.
После рождения мальчика новоиспеченные родители позвонили своей дочери, чтобы она познакомилась с братиком.
Бьернссон восхитился силой своей супруги и ее стойкостью — она отважно перенесла роды. «Я восхищен ее силой и тем, как она подготовилась к родам», —пишет Бьернссон в Instagram.
В браке пара состоит с 2018 года.
Фото и видео: Instagram Хафтора Бьернссона
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