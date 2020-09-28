Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон стал отцом во второй раз

Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Горы в сериале «Игры престолов» стал отцом во второй раз. 26 сентября у него и его жены Келси Хенсон родился сын.

Вес малыша составил 3,5 килограмма, а рост — 53 сантиметра. Малыш стал вторым ребенком пары — у актеры и его супруги уже есть дочь, Тереза Лиф.