Звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа заболел коронавирусом и сорвал съемки фильма

Джейсон Момоа, известный по ролям кхала Дрого в сериале «Игра престолов» и Аквамена в одноименном фильме, получил положительный результат теста на коронавирус и вынужден отправиться на лечение. Об этом сообщает издание The Sun.

Хотя сам он чувствует себя неплохо, его болезнь стала большой проблемой для создателей фильма:

«Для продюсеров это настоящая головная боль, ведь плотное расписание придется заморозить. Конечно, безопасность сотрудников — это самое важное, все регулярно сдают тесты. Есть надежда, что случай все-таки один, и можно будет продолжить работу», – отмечает источник издания.