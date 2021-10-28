Звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа заболел коронавирусом и сорвал съемки фильма
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Фото: @prideofgypsies
Джейсон Момоа, известный по ролям кхала Дрого в сериале «Игра престолов» и Аквамена в одноименном фильме, получил положительный результат теста на коронавирус и вынужден отправиться на лечение. Об этом сообщает издание The Sun.
Хотя сам он чувствует себя неплохо, его болезнь стала большой проблемой для создателей фильма:
«Для продюсеров это настоящая головная боль, ведь плотное расписание придется заморозить. Конечно, безопасность сотрудников — это самое важное, все регулярно сдают тесты. Есть надежда, что случай все-таки один, и можно будет продолжить работу», – отмечает источник издания.
Сам Момоа ранее признавался в интервью Эллен Дедженерес, что это уже не первая проблема, которая произошла с ним на съемках – после их окончания ему придется делать операцию на глаза, он сломал ребра, заработал грыжу и все это потому, что он стареет.
«Я полностью выкладываюсь на площадке. Я люблю свою работу и иногда слишком взволнован. К тому же есть еще такая вещь, как возраст. Я стареющий супергерой», – шутит он.
Фото: Instagram, Global Look Press