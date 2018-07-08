Звезда «Голоса» раскрыла подробности будущей свадьбы

Рыжеволосая красотка с мощным голосом стала одной из самых ярких участниц шоу «Голос». Анастасия Спиридонова редко делится подробностями личной жизни, однако о грядущей свадьбе рассказала журналистам портала StarHit.
Возлюбленный Спиридоновой — ее бывший одноклассник: «Мы учились с пятого по седьмой классы, затем Антон уехал жит в Санкт-Петербург. Спустя много лет судьба снова свела нас. И теперь мы жених и невеста».
С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!!!!🌼🌼🌼🌼 ♥️♥️♥️ Уже третий год мы с милым тут вместе! В гостях у Петра и Февронии, в гостях у всегда гостеприиимных муромлян ))))😊😊😊 Друзья, любите и создавайте крепкие Семьи, ЭТО ТАК ПРЕКРАСНО!!🌼🌼🌼🌼🌼 #муром #деньсемьилюбвииверности #счастливывместе #праздник #любовь #петрифеврония #другдругахранитевовсевремена
Торжество, которое пройдет в родном городе пары — Великих Луках, будет организовано в традиционном стиле. Певица признается, что главная цель — познакомить всех родственников: «Для меня это событие, на котором все должны познакомиться, подружиться и понять, что нас стало в два раза больше».
«Свадьба для нас – не парад платьев, фейерверков и дорогих атрибутов. Это праздник для нас и близких людей. Возможность побыть всем вместе на природе летом. И отметить создание новой семьи», — призналась певица, выбравшая классическое белое платье без блесток, страз и бисера.
Фото и видео: YouTube/Голос/The Voice Russia, instagram