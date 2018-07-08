Звезда «Голоса» раскрыла подробности будущей свадьбы

Торжество, которое пройдет в родном городе пары — Великих Луках, будет организовано в традиционном стиле. Певица признается, что главная цель — познакомить всех родственников: «Для меня это событие, на котором все должны познакомиться, подружиться и понять, что нас стало в два раза больше».

«Свадьба для нас – не парад платьев, фейерверков и дорогих атрибутов. Это праздник для нас и близких людей. Возможность побыть всем вместе на природе летом. И отметить создание новой семьи», — призналась певица, выбравшая классическое белое платье без блесток, страз и бисера.