Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова рассказала, почему не может найти идеального мужчину
Виктория Тарасова в преддверии юбилея в беседе со «СтарХитом» рассказала о своем отношении к возрасту, диетах и личной жизни, которая не получается из-за популярности.
Несмотря на цифру, Тарасова не слишком беспокоится о своем возрасте.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @vika_tar
«К своей цифре отношусь спокойно! Не жить теперь что ли? Знаешь, раньше в газетах печатали объявления: "Приглашаем на танцы тех, кому за 30". Тогда думала: "Боже, какие старые люди туда ходят". А когда самой стукнуло 30, поняла: жизнь только начинается... Затем в 40, ну а теперь в 50! Я еще планирую выйти замуж! Хранить себя не собираюсь. Все зависит от того, как человек внутренне ощущает себя. Я как была разгильдяйка с детства, так ею и осталась. Поэтому 50 — это возраст не про меня», — заявила она.
Внешне актрисе трудно дать 50 — она яркая, эффектная и ухоженная. По словам Виктории, она просто умеет наслаждаться жизнью и не мучает себя ради красоты.
«Не нужно сидеть на диетах, которые тебе не нравятся. Это трудно психологически. Вот я люблю огурцы! И если устраиваю себе разгрузочные дни, то беру их вместе с зеленью, режу и заливаю кефиром. Получается идеальный вкусный салат. За пару дней уходит два килограмма», — рассказала она свой секрет красоты.
Оценить красоту, правда, могут только поклонники — идеального мужчины рядом с ней сейчас нет.
«Наверное, потому что нет мужчины такого рядом, да и сложно знакомиться стало. Раньше мне писали в интернете, но как в Сети определить, нормальный человек или нет? После всех своих мошенников и психов я осторожничаю. Верю, от судьбы не уйдешь. Ведь кто-то находит своего будущего мужа и в магазине, как, например, Саша Бортич».
Интересно, что камнем преткновения стала и популярность актрисы, а также ее высокий доход и любовь к красивой жизни.
«Некоторые боятся не потянуть меня. Много раз рассуждала на тему, как человеку, который получает зарплату в 50 тысяч, быть со мной. Если я могу заработать в сериале миллион за два месяца? Например, я привыкла отдыхать в определенном комфорте, а мужчине что делать? Получается, мне его содержать? Как-то неправильно. Не пришла ни к какому выводу. Наверное, надо жить, чтобы и мужчина не придавал этому значения. Но знаю истории, когда женщины обеспеченные, а мужья — простые работяги. И браки все равно распадаются, люди сами себя уничтожают, зацикливаясь на финансах».
Фото: Instagram Виктории Тарасовой
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