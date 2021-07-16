Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова рассказала, почему не может найти идеального мужчину

Внешне актрисе трудно дать 50 — она яркая, эффектная и ухоженная. По словам Виктории, она просто умеет наслаждаться жизнью и не мучает себя ради красоты.

«Не нужно сидеть на диетах, которые тебе не нравятся. Это трудно психологически. Вот я люблю огурцы! И если устраиваю себе разгрузочные дни, то беру их вместе с зеленью, режу и заливаю кефиром. Получается идеальный вкусный салат. За пару дней уходит два килограмма», — рассказала она свой секрет красоты.

Оценить красоту, правда, могут только поклонники — идеального мужчины рядом с ней сейчас нет.

«Наверное, потому что нет мужчины такого рядом, да и сложно знакомиться стало. Раньше мне писали в интернете, но как в Сети определить, нормальный человек или нет? После всех своих мошенников и психов я осторожничаю. Верю, от судьбы не уйдешь. Ведь кто-то находит своего будущего мужа и в магазине, как, например, Саша Бортич».

Интересно, что камнем преткновения стала и популярность актрисы, а также ее высокий доход и любовь к красивой жизни.

«Некоторые боятся не потянуть меня. Много раз рассуждала на тему, как человеку, который получает зарплату в 50 тысяч, быть со мной. Если я могу заработать в сериале миллион за два месяца? Например, я привыкла отдыхать в определенном комфорте, а мужчине что делать? Получается, мне его содержать? Как-то неправильно. Не пришла ни к какому выводу. Наверное, надо жить, чтобы и мужчина не придавал этому значения. Но знаю истории, когда женщины обеспеченные, а мужья — простые работяги. И браки все равно распадаются, люди сами себя уничтожают, зацикливаясь на финансах».