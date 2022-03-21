31-летняя звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт вышла замуж: «Лучший день в моей жизни»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Соцсети
31-летняя Бонни Райт вышла замуж за своего бойфренда Эндрю Лококо. Церемония бракосочетания состоялась в Великобритании. Приглашение на свадьбу получили только члены семьи и самые близкие друзья. Бонни поделилась своими эмоциями в соцсетях: «Вчера был лучший день в моей жизни. Спасибо моему мужу».
Сама роспись и свадебная вечеринка проходили на свежем воздухе. Влюбленные произнесли друг для друга клятвы и присоединились к родным и близким, сидящим за праздничным столом. Актриса выбрала для мероприятия сразу два платья. К алтарю девушка шла в белом платье с разрезом на рукавах, а после переоделась в вечерний наряд с глубоким декольте.
Фото: Соцсети
Фанаты Бонни не смогли не заметить, как девушка светится от счастья рядом со своим новоиспеченным мужем. Они поздравили любимую актрису и пожелали счастливой совсместной жизни.
Этот брак стал первым для звезды. В 2011 году Бонни была помолвлена с Джейми Кэмпбеллом Бауэром, который также снимался в фильме о Гарри Поттере. Однако, до свадьбы так и не дошло. Спустя год актеры приняли решение разойтись. После расставания с Джейми у девушки было еще несколько романов, но создать семью она решилась только с Эндрю Лококо.
Фото: соцсети