31-летняя звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт вышла замуж: «Лучший день в моей жизни»

Фанаты Бонни не смогли не заметить, как девушка светится от счастья рядом со своим новоиспеченным мужем. Они поздравили любимую актрису и пожелали счастливой совсместной жизни.

Этот брак стал первым для звезды. В 2011 году Бонни была помолвлена с Джейми Кэмпбеллом Бауэром, который также снимался в фильме о Гарри Поттере. Однако, до свадьбы так и не дошло. Спустя год актеры приняли решение разойтись. После расставания с Джейми у девушки было еще несколько романов, но создать семью она решилась только с Эндрю Лококо.

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