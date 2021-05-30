Звезда «Гардемаринов» Ольга Машная — о нерожденных детях: «Понимала, что ребенок не вписывается»

Со своим первым мужем, актером и сценаристом Валерием Приемыховым, актриса познакомилась на съемочной площадке фильма «Пацаны». Большая разница в возрасте не помешала влюбленным. «Меня клевали мои сокурсницы, за старика вышла замуж. Но я думала: девочки, вам бы такого старика», - вспоминает она.

Но вот детей «старик» не хотел. Первая беременность в браке с ним закончилась абортом, актриса принимала решение с молчаливого согласия мужа. «Ребенок — это ответственность, пеленки, бессонные ночи, воспитание, и так далее. Беременность была, но не случилось, потому что в моем представлении он должен был обрадоваться известию, а там было молчание. Я понимала, что ребенок не вписывается. Я пошла, сделала в общем, а Валера эту тему вообще старался обходить», - призналась она.

Вторая беременность закончилась выкидышем - у Ольги были проблемы по-женски, которые не дали ей выносить плод. Позже она испытывала проблемы с зачатием.

«Я могла остаться вообще без детей. Была непроходимость, мне назначили лечение — горячие уколы. Это даже не боль, это как будто ты сгоришь изнутри. Прогревали трубы женские, была такая процедура», - вспоминает актриса.