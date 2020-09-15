Звезда фильмов «Я худею» и «Формула любви» Елена Валюшкина впервые показала своего избранника

Актриса Елена Валюшкина впервые показала своего избранника. Раньше звезда фильмов «Формула любви», «Я худею» и многих других предпочитала не распространяться о личной жизни. А теперь опубликовала в Instagram фото с мужчиной, нежно обнимающим ее.

«Солнечных людей вам в ленту. Прекрасная штука жизнь!», — подписала она снимок.