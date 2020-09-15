Звезда фильмов «Я худею» и «Формула любви» Елена Валюшкина впервые показала своего избранника
Фото: www.instagram.com/elena_valushkina/
Актриса Елена Валюшкина впервые показала своего избранника. Раньше звезда фильмов «Формула любви», «Я худею» и многих других предпочитала не распространяться о личной жизни. А теперь опубликовала в Instagram фото с мужчиной, нежно обнимающим ее.
«Солнечных людей вам в ленту. Прекрасная штука жизнь!», — подписала она снимок.
«Леночка, что за миллионЭр? Счастлива — это прекрасно», «Ну лохматый какой! Только веди себя хорошо, а то еще плохому научит, чертяка», «Вот это да! Еще вчера в Мытищах, а сейчас уже... Вот это подвижность!», «Леночка, да вы шалунья!», «Держите крепче!», «Что нужно женщине для отличного настроения? Самую малость: приятную компанию, теплое море и яркое южное солнце!», «Как вам идут брутальные мужчины», — прокомментировали поклонники актрисы.
Елена Валюшкина дважды была замужем. Первым ее супругом стал ее же преподаватель в театральном вузе Леонид Фомин, но через 11 лет после свадьбы они развелись. От второго мужа — актера Александра Яцко — Валюшкина родила сына Василия и дочь Марию. Брак продлился 20 лет.
Фото и видео: Instagram Елены Валюшкиной, кадры фильма
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