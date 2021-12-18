Звезда фильмов «Стиляги» и «Оттепель» раскрыла личность избившего ее мужчины

Коляда перечислила травмы, которые причиненные Александром и отметила, что вся информация подтверждена медицинскими документами.

«От этих отношений я вопреки ожиданиям получила не семью, детей и пасторально-нежную историю любви, а закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы (лица, головы, верхних и нижних конечностей и грудной клетки), тупую травму живота, ушибы правой и левой надорбитальных костей, ушиб правого глаза, нарушение функции яичников, астено-невротический синдром, ушиб шейного отдела позвоночника, цервикобрахиалгию слева, радикулопатию С8 слева (он левша, и бил меня соответственно справа с такой силой и так много раз, что шейные позвонки «поехали» влево)», — добавила Инна.

После случившегося актриса страдает от панических атак, боится ходить одна по улице и находиться в одном помещении с мужчинами.

От этой ситуации пострадало не только здоровье, но и карьеры артистки. Звезде пришлось отказаться от главной роли в телесериале «Вероника», так как по состоянию здоровья ей еще долгое время не рекомендуется вставать с кровати.

Александр Рябышев в свою очередь несколько раз менял свои показания в полиции, как сообщает Инна. Экс-возлюбленный артистки сначала извинился перед ней, но после сам обвинил в нападении, а потом и вовсе подал на нее заявление.