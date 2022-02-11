Умерла звезда фильма «Стиляги» Евгения Брик — ей было всего 40 лет
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Фото: Starface
Стало известно, что 10 февраля в возрасте 40 лет умерла известная актриса Евгения Брик. В личном блоге журналист Катерина Гордеева рассказала, что Евгения и ее супруг, режиссер Валерий Тодоровский не хотел, чтобы все знали о ее болезни. В последнее время артистка боролась с раком.
«Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала журналист.
Последняя публикация Евгении Брик в Instagram появилась 7 недель назад. Она рассказывала о своей поездке в Санкт-Петербург.
Евгения Брик снялась в 46 фильмах: «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Северное сияние», «Мама-детектив», «Любовницы» и других. Последний фильм с ее участием — сериал «Дети» — выйдет на экраны в 2022 году.
Также в 2015 году Евгения сыграла в клипе Димы Билана на песню «Не молчи».
Фото: Кадр видео
Евгения окончила музыкальную школу имени Мстислава Ростроповича по классу фортепиано. В 2004-м она получила диплом ГИТИСа, где училась в мастерской Александра Збруева.
В 2006 году Евгения Брик вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского. Через три года у них родилась дочь Зоя. Семья постоянно проживала в США, но работала в России.
Фото: Instagram, Starface, кадры видео