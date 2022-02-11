Умерла звезда фильма «Стиляги» Евгения Брик — ей было всего 40 лет

Стало известно, что 10 февраля в возрасте 40 лет умерла известная актриса Евгения Брик. В личном блоге журналист Катерина Гордеева рассказала, что Евгения и ее супруг, режиссер Валерий Тодоровский не хотел, чтобы все знали о ее болезни. В последнее время артистка боролась с раком.

«Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала журналист.

Последняя публикация Евгении Брик в Instagram появилась 7 недель назад. Она рассказывала о своей поездке в Санкт-Петербург.