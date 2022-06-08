Звезда фильма «Сталинград» Янина Студилина развелась с мужем после 14 лет отношений
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Фото: Ali Magomedov/ Global Look press
Звезда фильмов «Сталинград», «Сестры», «Красная королева» и многих других Янина Студилина развелась с мужем Александром Роднянским.
В интервью изданию WomanHit актриса рассказала, что хочет жить в России, а муж предпочел остаться в Европе.
«Были и красивые ухаживания, и незабываемые путешествия, и любовь. Но, к сожалению, со временем многое меняется, — поделилась деталями личной жизни Янина. — Последние несколько лет были непростыми, мой супруг ревностно относился к моему желанию работать, сниматься в кино и к жизни в России».
Янина добавила, что во время знакомства с Александром уже была известной артисткой и много работала, даже без выходных.
«Он работал в Америке, мы жили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя», — назвала причину расставания актриса.
Она также добавила, что окончательно к разводу ее подтолкнули разные политические взгляды с мужем.
Янина Студилина добавила, что не собирается страдать из-за расставания с супругом, а посвятит все свободное время 5-летней дочери Ане.
Фото: Global Look press, Kinopoisk.ru, кадры фильмов