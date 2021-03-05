Звезда фильма «Рашн Юг» Стася Милославская рассказала о свадьбе своей мечты

На экраны с 4 марта выходит фильм «Рашн юг» со Стасей Милославской в главной роли. Фильм расскажет историю девушки, которой предстоит выбрать между тремя кандидатами, каждый из которых по своему хорош.

В беседе с Teleprogramma актриса рассказала о том, как понимает свою героиню, о том, что мужчина, по ее мнению, должен делать для женщины, и какой она видит свою идеальную свадьбу.

« Я бы не хотела, чтобы меня добивались. Мне не кажется это привлекательным, когда меня добивается мужчина. Но каким-то девушкам это нравится. И таких, как мне кажется, очень много. Поэтому эти способы и работают», – говорит Стася.

Сама актриса встречается со своим коллегой по цеху, Александром Петровым. Роман пары начался совсем недавно, поэтому говорить о свадьбе пока рано. Однако в беседе с журналистами Милославская рассказала, какой она хотела бы видеть свою свадьбу.

«Мне кажется, идеальная свадьба – это та, где невеста не думает о том, что платье тяжелое, неудобное, а ноги гудят от туфель. В этом фильме я побывала в образе невесты дважды. И мне было дико некомфортно и неудобно, поскольку я сразу подумала о других невестах», – говорит актриса.

«Я бы хотела, чтобы на моей свадьбе не было бы драк и всего того, что можно увидеть в фильме «Горько!», чтобы торжество проходило в близком кругу людей. Чтобы было тепло, камерно и душевно».