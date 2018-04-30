Звезда фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» получила серьезную травму

Несмотря на частые травмы, Наталья Селезнева не намерена отказываться от активной актерской деятельности: «Прошлый год был для меня очень тяжелым именно в физическом плане. Я получила сразу несколько травм. Прекрасно знаю, что сейчас нахожусь не в лучшей форме, но планирую работать над этим».

Напомним, на счету Натальи Селезневой более 80-ти ролей в театре и кино. Всенародную любовь актрисе подарили роли в комедиях Леонида Гайдая и образ пани Катарины в «Кабачке «13 стульев»».

Фото: globallookpress, kino-teatr.ru