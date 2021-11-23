Звезда фильма «Мы из джаза» Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге

ДТП при участии народного артиста РФ произошло днем 23 ноября. Игорь Скляр находился за рулем автомобиля марки Jaguar, когда с ним столкнулась девушка на внедорожнике марки Audi. «Дело житейское. Девушка въехала мне в машину, ребра целы, все в порядке. Это произошло в полпервого дня. Угол Обводного и Лиговки», — комментирует произошедшее сам актер во время разговора с порталом ТАСС.

Как объяснил ситуацию актер фильма «Год Собаки», автомобильная авария его сильно удивила, ведь ДТП произошло на трассе, где был большой потом машин, когда виновница аварии включила заднюю скорость. «Я за рулем был, да. Девушка задом выехала резко и не на ту педаль нажала. Я так думаю. Потому что с такой скоростью выехать задом, километров 50 где-то — это странно на оживленной трассе, где машины едут», — предполагает Скляр во время разговора с журналистами «РЕН ТВ».

В результате столкновения актер сильно не пострадал, но ему пришлось обратиться за медицинской помощью, однако просил не беспокоиться о его состоянии здоровья. «Могло быть гораздо хуже», — уверил он журналистов.