Звезда фильма «Лжец, лжец» Митчелл Райан умер в возрасте 88 лет

Трагичную новость о смерти американского актера театра и кино Митчелла Райана подтвердил его агент. Артист скончался рано утром 4 марта в Лос-Анджелесе.

Коллега звезды и подруга Кэтрин Ли Скотт тоже поделилась новостью о его смерти на своей странице в социальной сети. «Мой милый, любимый друг Митч умер сегодня рано утром. Он был большим подарком в моей жизни. Я дорожу своими теплыми воспоминаниями о его прекрасной душе. У меня разбито сердце», — написала актриса в Facebook.

Митчелл был кумиром Америки. За свою блестящую карьеру он снялся во множестве известных голливудских фильмов и сериалов. Его коллегами по площадке были Клинт Иствуд, Мел Гибсон и Дэнни Гловер. В начале 2000-х Райан был президентом Фонда Гильдии киноактеров США.

Долгое время артист боролся с алкогольной зависимостью и в 2021 году даже выпустил книгу «Падение воробья», посвященную своему исцелению.

«Я был благословлен. Я счастлив, что после 30 лет пьянства мне удалось прожить жизнь актера, которому можно позавидовать», — говорится в предисловии издания.

У артиста осталась жена Барбара, дети и пятеро внуков.