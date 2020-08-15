Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева впервые показала новорожденную дочь

Полгода поклонники Ольги Дибцевой гадали, как же выглядит дочка актрисы. Мать скрывала от общественности не только лицо малышки, но и ее имя. Удивительного в этом ничего нет - звезда «Холопа» никогда не считала нужным рассказывать публике о подробностях личной жизни. Но на этот раз актриса решила изменить своим принципам: в Инстаграм она опубликовала не только фото малышки, но и выложила в сторис несколько видео с участием ее супруга Романа, личность которого для многих была загадкой.