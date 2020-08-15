Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева впервые показала новорожденную дочь
Фото: Instagram/ @dibulik
Полгода поклонники Ольги Дибцевой гадали, как же выглядит дочка актрисы. Мать скрывала от общественности не только лицо малышки, но и ее имя. Удивительного в этом ничего нет - звезда «Холопа» никогда не считала нужным рассказывать публике о подробностях личной жизни. Но на этот раз актриса решила изменить своим принципам: в Инстаграм она опубликовала не только фото малышки, но и выложила в сторис несколько видео с участием ее супруга Романа, личность которого для многих была загадкой.
На снимке счастливая мама позирует с малышкой. Актриса рассказала, что они назвали девочку Серафимой.
Поклонники осыпали крошку комплиментами, а маму - поздравлениями.
«Какая прелестная. Очень осмысленный взгляд», «Вы так женственны - это так круто! Сейчас в девушках это редкость», «Сколько тепла и нежности в этих глубоких и красивых глазах!!! В дом пришло настоящее счастье», - оставляют комментарии подписчики.
Ольга Дибцева - российская актриса. Девушка родилась в Санкт-Петербурге и планировала быть графическим дизайнером, но уже после первого курса института решила, что хочет связать свою жизнь с актерством. Для получения профессии она отправилась в Москву, где поступили в ГИТИС. Сегодня Ольга активно снимается в кино и может похвастаться ролями в таких популярных проектах как «Холоп», «Окаянные дни», и «Последний министр». О личной жизни Дибцева распространяться не любит. Известно, что она замужем за бизнесменом по имени Роман. В декабре 2019 года у пары родилась дочь Серафима.
Фото и видео: Instagram/@dibulik
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