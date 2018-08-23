Звезда фильма «Ирония судьбы» Ольга Науменко рассказала о смерти детей и мужа

Красавица Ольга Науменко прославилась после роли Гали в фильме «Ирония судьбы». Сегодня актриса стала гостьей шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека», в эфире которого поделилась подробностями трех трагедий, которые произошли в ее жизни несколько лет назад.

Первым ударом для тогда молодой женщины стала болезнь недавно родившейся малышки, первой дочери актрисы. Маленькой Саше было год и восемь месяцев, когда ее не стало. «Эта беременность вообще была... какая-то... вот верьте или не верьте, у меня такое ощущение, что это какое-то проклятие было. Просто и беременность протекала чудовищно, у меня есть с чем сравнивать. И роды были — еле с того света вернули. И во время беременности у меня было двустороннее воспаление легких, что самое, как мне кажется... сыграло свою роль. Она родилась с врожденной аномалией почки, тогда это называлось опухоль Вилмса. Мы тогда этого еще не знали. Ребенок плакал ночами и днем, я помню только плач-плач-плач и очень редкие моменты хорошего самочувствия. Когда мы поехали в Ижевск на гастроли, мы взяли ее с собой, она плакала-плакала, врачи молодые говорили, что это ОРЗ, а потом пришла пожилая женщина и рекомендовала отвезти ее в больницу. Хирург посмотрел и они мне сказали — аппендицит. И мы остались в кабинете, мы всю операцию провели в кабинете. На столе врача была книга, раскрытая, и я стала читать, и вижу "опухоль Вилмса". И читаю все характеристики, и Сашке говорю: у нас это. Я же наблюдала симптомы — вдруг внезапнгая температура, потом падает. Но самое ужасное, что в конце написано, что это смертельный диагноз. И он после операции входит, и так начинает издалека объяснять... Нас отправили в Москву, нас положили на Каширку. Это было очень жестоко, врачи разговаривали так, как будто бы я виновата. Я помню, что я задала вопрос "а что же дальше" — и она говорит "разрежем и посмотрим". И я забрала ребенка, я не стала разрезать и смотреть, просто ждала как бог распорядится, так и будет, — поделилась актриса, которая устроилась санитаркой, чтобы ночевать рядом с дочерью. Спустя три месяца после операции девочка умерла. — Может быть, я все-таки не очень жестоко поступила. Она умирала без сознания, температура была зашкаливающая, за сорок, я только подносила ложку к губам и все. Не было ни криков, ни боли, ничего такого не было. Наверное, Богу просто там ангелы были нужны, мы успели ее покрестить».