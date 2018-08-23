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Звезда фильма «Ирония судьбы» Ольга Науменко рассказала о смерти детей и мужа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кадры из эфира передачи

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68-летняя актриса Ольга Науменко рассказала, как переживала трагедии.

Красавица Ольга Науменко прославилась после роли Гали в фильме «Ирония судьбы». Сегодня актриса стала гостьей шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека», в эфире которого поделилась подробностями трех трагедий, которые произошли в ее жизни несколько лет назад.

Первым ударом для тогда молодой женщины стала болезнь недавно родившейся малышки, первой дочери актрисы. Маленькой Саше было год и восемь месяцев, когда ее не стало. «Эта беременность вообще была... какая-то... вот верьте или не верьте, у меня такое ощущение, что это какое-то проклятие было. Просто и беременность протекала чудовищно, у меня есть с чем сравнивать. И роды были — еле с того света вернули. И во время беременности у меня было двустороннее воспаление легких, что самое, как мне кажется... сыграло свою роль. Она родилась с врожденной аномалией почки, тогда это называлось опухоль Вилмса. Мы тогда этого еще не знали. Ребенок плакал ночами и днем, я помню только плач-плач-плач и очень редкие моменты хорошего самочувствия. Когда мы поехали в Ижевск на гастроли, мы взяли ее с собой, она плакала-плакала, врачи молодые говорили, что это ОРЗ, а потом пришла пожилая женщина и рекомендовала отвезти ее в больницу. Хирург посмотрел и они мне сказали — аппендицит. И мы остались в кабинете, мы всю операцию провели в кабинете. На столе врача была книга, раскрытая, и я стала читать, и вижу "опухоль Вилмса". И читаю все характеристики, и Сашке говорю: у нас это. Я же наблюдала симптомы — вдруг внезапнгая температура, потом падает. Но самое ужасное, что в конце написано, что это смертельный диагноз. И он после операции входит, и так начинает издалека объяснять... Нас отправили в Москву, нас положили на Каширку. Это было очень жестоко, врачи разговаривали так, как будто бы я виновата. Я помню, что я задала вопрос "а что же дальше" — и она говорит "разрежем и посмотрим". И я забрала ребенка, я не стала разрезать и смотреть, просто ждала как бог распорядится, так и будет, — поделилась актриса, которая устроилась санитаркой, чтобы ночевать рядом с дочерью. Спустя три месяца после операции девочка умерла. — Может быть, я все-таки не очень жестоко поступила. Она умирала без сознания, температура была зашкаливающая, за сорок, я только подносила ложку к губам и все. Не было ни криков, ни боли, ничего такого не было. Наверное, Богу просто там ангелы были нужны, мы успели ее покрестить».

Вторую беременность актрисе пришлось прервать, слишком мало времени прошло после потери: «У меня появилась возможность стать матерью спустя очень мало времени, но это как раз мой грех, который я совершила, но я даже не знаю, может быть меня Бог и простит. Я была настолько напугана, я не могла себе этого позволить, я бы каждую минуту думала, что все это повторится и будет то же самое. Муж так же боялся, как и я, мы были единое целое. Вы не можете представить, отчего, у кого в роду была такая болезнь».

Третья беременность у Ольги случилась через 12 лет и стала полной неожиданностью: «Видимо было написано мне на роду иметь ребенка. Нежданно-негаданно, я вообще пошла, думала, что у меня какие-то неприятности. Выхожу и плачу, на Сашку смотрю, он испуганный, а я говорю: "Саш, я беременна"».

Спустя несколько лет счастливой жизни ушел из жизни супруг артистки, актер Александр Скворцов, с которым она была вместе больше 30 лет. У мужчины обнаружили рак в последней стадии, спасти его не удалось. «Он лежал в хосписе, и это был день... они все это знают. Тогда и матушка осталась, его причастили, он уже все знал. И она над ним читала молитву, я стояла, это был единственный день, когда я осталась ночевать. И она читала молитву, а он никак не уходит и не уходит. Кто-то мне шепнул: это вы его не отпускаете, попросите Бога, скажите чтобы он принял его. Я вышла из палаты, тихонечко говорю-говорю — и подруга моя выходит, она тоже была со мной вместе, и говорит, что все. После его смерти я не очень занималась собой, я все силы бросила на дочь», — поделилась Науменко.

Фото: кадры из фильма и эфира шоу

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