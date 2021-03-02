Звезда фильма «Борат» ждет приглашения посетить Казахстан
Фото: picture-alliance.com
Как уточнил артист, он с удовольствием посетит страну, если получит приглашение. Коэн напомнил, что казахская диаспора в США обратилась к организаторам премии «Золотой глобус» и призвала исключить картину «Борат 2» из списка номинантов. Несмотря на это, жители Казахстана приняли фильм хорошо. Актер предположил, что казахи обладают хорошим чувством юмора.
«Мне сказали, что казахи, живущие в самом Казахстане, оказались с хорошим чувством юмора и приняли Бората с радостью», — добавил он.
1 марта картину «Борат 2» о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве наградили в номинации «Лучшая комедия или мюзикл» на «Золотом глобусе». Как пишет газета «Известия», Коэн также получил награду за лучшую комедийную роль.
Напомним, «Борат 2» вышел на видеосервисе Amazon Prime Video 23 октября 2020 года. Он является продолжением фильма «Борат». Во втором фильме Коэн смеется и над американскими политиками, и над сексистскими стереотипами, и над пандемией коронавируса. В «Борате 2» он исследует три важные темы современности: выборы президента в США, эпидемию коронавируса и феминизм.
Фото: picture-alliance.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!