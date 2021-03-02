Звезда фильма «Борат» ждет приглашения посетить Казахстан

Как уточнил артист, он с удовольствием посетит страну, если получит приглашение. Коэн напомнил, что казахская диаспора в США обратилась к организаторам премии «Золотой глобус» и призвала исключить картину «Борат 2» из списка номинантов. Несмотря на это, жители Казахстана приняли фильм хорошо. Актер предположил, что казахи обладают хорошим чувством юмора.

«Мне сказали, что казахи, живущие в самом Казахстане, оказались с хорошим чувством юмора и приняли Бората с радостью», — добавил он.