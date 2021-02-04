Звезда фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант в тяжелом состоянии и почти обездвижена

Советская и российская актриса театра и кино актриса Нина Ургант и звезда фильма «Белорусский вокзал» находится в тяжелом состоянии и не может самостоятельно выйти из дома. Она постоянно находится в своей квартире в Санкт-Петербурге и вынуждена обращаться к помощи сиделки.

Об этом рассказывает издание «ФАН».

Актриса признается, что практически не может ходить, и почти полностью обездвижена.

«Очень плохо себя чувствую, ходить не могу, у меня сейчас доктор», – рассказала актриса.

О болезни Ургант стало известно в ноябре прошлого года. Известно, что женщина страдает от болезни Паркинсона. Она признается, что обострение состояния началось с постоянной забывчивости и утомляемости. Эффективного лечения этого заболевания на данный момент нет. В сентябре актриса отметила свой 91-й день рождения.

Ранее сын Нины Ургант, актер Андрей Ургант, пожаловался на тяжёлое финансовое положение. Андрей Ургант приходится отцом телеведущему Ивану Урганту, а Нина Ургант – бабушкой.

Нина Ургант известна по таким фильмам, как «Белорусский вокзал», «Укротительница тигров», в1974-м году стала народной артисткой СССР.