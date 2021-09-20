Звезда фильма «Белое солнце пустыни» Татьяна Федотова попала в секту

Игорь Иванишко в эфире программы НТВ «Звезды сошлись», заявил: «Татьяна действительно стала сектанткой. Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, помочь ему невозможно. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этому учению, заблуждаются, и им нужно прийти к спасению», — поделился он.

И добавил, что в этой секте, «выкачивают из людей имущество и квартиры», переписывая на себя. Помочь Татьяне без ее желания, как уверяет специалист, невозможно.

В репортаже программы о жизни Татьяны видно, как женщина живет в деревенском доме, где и родилась, занимается своим хозяйством, ухаживает за огородом. И каждое лето с нетерпением ждет своего внука в гости.