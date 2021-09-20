Звезда фильма «Белое солнце пустыни» Татьяна Федотова попала в секту
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Актерская судьба Татьяны не сложилась — яркая роль в легендарной картине Белое солнце пустыни, так и осталась единственной в фильмографии. Как признавалась сама актриса, она бросила актерскую стезю, боясь повторить печальную судьбу многих прославленных актеров. В последнее время — она работает уборщицей в московском музее. А также, появилась информация о том, что Федотова — состоит в секте в Тверской области.
Игорь Иванишко в эфире программы НТВ «Звезды сошлись», заявил: «Татьяна действительно стала сектанткой. Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, помочь ему невозможно. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этому учению, заблуждаются, и им нужно прийти к спасению», — поделился он.
И добавил, что в этой секте, «выкачивают из людей имущество и квартиры», переписывая на себя. Помочь Татьяне без ее желания, как уверяет специалист, невозможно.
В репортаже программы о жизни Татьяны видно, как женщина живет в деревенском доме, где и родилась, занимается своим хозяйством, ухаживает за огородом. И каждое лето с нетерпением ждет своего внука в гости.
Фото и видео: Кадры из программы «Звезды сошлись», Кино-театр.ру