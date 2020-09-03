Звезда «Эйфории» Зендая показала, как выглядела в три года: «Ты всегда была милашкой»
Фото: Getty Images
Зендая показала своим 77 млн подписчикам детское фото. На снимке девочке не больше трех лет, и в ней с трудом можно угадать нынешнюю звезду. 1 сентября Зендая отметила 24-летие и теперь поблагодарила всех за теплые слова в свой адрес.
«Я благодарна за все пожелания. Я чувствую себя по-особенному. Итак, 24», — написала звезда «Эйфории».
«С днем рождения, королева», «Поздравляю, красивая девчонка. Люблю», «Какая же хорошенькая малышка. Ты свегда хорошенькая — тогда, а сейчас еще лучше», «Великолепная», «Милашка. Надеюсь, у тебя был незабываемый день рождения», «Красавица, лучше всех», — собрала Зендая комплименты.
Зендая Мари Штермер Коулман начала карьеру еще в школьные года. Ее мама работала билетером в театре, и девочка все время крутилась у нее на работе. В соей первой постановке Зендая приняла участие еще в детстве. После она начала работать моделью. К 24 годам Зендая снялась почти в сотне фильмов и сериалов. Кроме того, она нарасхват у глянцевых изданий, которые стоят в очереди, чтобы получить ее портрет на обложку. Кроме того, Зендая успешная певица.
Фото и видео: Instagram Зендаи, Getty Images
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