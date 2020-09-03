Звезда «Эйфории» Зендая показала, как выглядела в три года: «Ты всегда была милашкой»

«С днем рождения, королева», «Поздравляю, красивая девчонка. Люблю», «Какая же хорошенькая малышка. Ты свегда хорошенькая — тогда, а сейчас еще лучше», «Великолепная», «Милашка. Надеюсь, у тебя был незабываемый день рождения», «Красавица, лучше всех», — собрала Зендая комплименты.

Зендая Мари Штермер Коулман начала карьеру еще в школьные года. Ее мама работала билетером в театре, и девочка все время крутилась у нее на работе. В соей первой постановке Зендая приняла участие еще в детстве. После она начала работать моделью. К 24 годам Зендая снялась почти в сотне фильмов и сериалов. Кроме того, она нарасхват у глянцевых изданий, которые стоят в очереди, чтобы получить ее портрет на обложку. Кроме того, Зендая успешная певица.