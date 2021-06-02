Звезда «Друзей» Мэттью Перри отменил помолвку через 7 месяцев после предложения
Звезда сериала «Друзья» и фильма «9 ярдов» Мэттью Перри разорвал помолвку с избранницей. Предложение руки и сердца Молли Гурвиц он сделал осенью 2020 года. Теперь актер передумал связывать себя узами брака, сообщает издание People.
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Фото: Getty Images
«Иногда что-то просто не получается, и это тот самый случай. Я желаю Молли всего наилучшего», — прокомментировал свое решение Перри.
Мэттью Перри и Молли Гурвиц начали встречаться в 2018 году. Тогда актер заявлял, что встретил величайшую женщину на Земле.
Возможно, разрыв в паре связан с тем, что 51-летний артист стал интересоваться другими женщинами. Так, некоторое время назад его «застукали» за общением в приложении для знакомств. Тогда он написал 19 летней девушке, а она слила видеообщение с ним в Сеть. При этом виртуальная знакомая сначала не поверила, что на самом деле общается со звездой «Друзей».
После на девушку обрушилась волна критики за то, что она так подставила Мэттью Перри. «Многие люди говорили, что я хулиганка и злюка из-за того, что опубликовала видео. Я чувствовала себя плохо. Но в то же время я хотела дать знать, что уже немолодые голливудские актеры ищут внимания молодых девушек», — оправдалась она.
Фото и видео: Getty Images, kinopoisk.ru, US Weekly
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