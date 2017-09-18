Жена Степана Меньщикова ушла из дома

За жизнью Евгении и Степана Меньщиковых следили десячки тысяч человек. Они казались идеальной парой, вместе воспитывали маленьких детей. В августе этого года — отметили годовщину.

Сегодня звезда «Дома-2» сообщил миру о расставании с женой. «Женя переехала, я снял другую квартиру. Она забрала детей и ушла. Мы разъехались, делаем паузу в отношениях. Официально мы не развелись. Как будут развиваться наши отношения дальше — не знаю. Пути Господни неисповедимы. С детьми я общаюсь, проблем нет. Я содержу детей и самое главное — люблю их и забочусь», — пояснил он.

Официальный брак Степан Меньщиков и Евгения Шамаева сыграли сравнительно недавно, чуть больше года назаж, до этого — жили в гражданском браке.

«Мы с малышами готовились к переезду на новую квартиру, вся организация этого действия легла на меня. У кого маленькие детки, те поймут, как это — собирать совместные вещи хотя бы на море с ними. Со Степаном мы прожили почти семь лет яркой совместной жизни, приданного накопилось - еле перевезли. Уехали подальше от центра, в районе Красногорска, тут и воздух другой, и тихие спальные районы оборудованы всем необходимым для деток. Общаемся мы со Степаном нормально и, надеюсь, в последующем будем отличными друзьями, имеющие общих деток», — написала в соцсетях Евгения.

Фото: instagram.com