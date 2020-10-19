Звезда «Дома-2» Анастасия Дашко рассказала о тяжелом похудении после родов: «Ничего не помогало»

Дашко призналась, что популярный проект помог ей начать по-другому относиться к супругу: «Мой муж меня полностью поддержал. У нас была командная работа. Муж несколько раз приезжал для работы с психологом. Сначала была совместная беседа с Владимиром Дашевским, после которой многое встало на свои места. Потом был психологический эксперимент, и я поняла, что не надо бояться быть слабой. У меня жесткий и сильный характер, рядом со мной находится мужчина тоже с сильным характером, из-за этого часто происходят конфликты, когда каждый тянет одеяло на себя. Эксперимент дал понять, что надо довериться своему мужчине».

Напомним, что звезда реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко после скандала с мошенничеством отсидела в тюрьме, досрочно освободившись в 2015 году. После освобождения она вышла замуж, а через год родила сына, в 2019-м стала мамой во второй раз. Сейчас Анастасия занимается транспортным бизнесом, который ей помог организовать супруг, и не хочет быть медийной личностью.