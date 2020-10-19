Звезда «Дома-2» Анастасия Дашко рассказала о тяжелом похудении после родов: «Ничего не помогало»
Фото: Instagram Анастасии Дашко
«У меня двое детей, и после рождения второго ребенка я очень поправилась. От этого никто не застрахован. Дети у меня поздние, одного я родила в 32 года, второго в 34. Это сказалось и на фигуре. Безусловно, я пробовала разные способы похудения, я не ела булки и плакалась, что не могу похудеть. Ходила к персональному тренеру на занятия, прокалывала уши, худела по системе гипноза, сидела на ПП. Но ничего не помогало. Поэтому я пришла в проект, чтобы вернуться к тому, что было раньше: я всегда была худой. Плюс были и психологические проблемы с мужем, мы их разрешили благодаря "Перезагрузке"», — рассказала Анастасия изданию Starhit.
Дашко призналась, что популярный проект помог ей начать по-другому относиться к супругу: «Мой муж меня полностью поддержал. У нас была командная работа. Муж несколько раз приезжал для работы с психологом. Сначала была совместная беседа с Владимиром Дашевским, после которой многое встало на свои места. Потом был психологический эксперимент, и я поняла, что не надо бояться быть слабой. У меня жесткий и сильный характер, рядом со мной находится мужчина тоже с сильным характером, из-за этого часто происходят конфликты, когда каждый тянет одеяло на себя. Эксперимент дал понять, что надо довериться своему мужчине».
Напомним, что звезда реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко после скандала с мошенничеством отсидела в тюрьме, досрочно освободившись в 2015 году. После освобождения она вышла замуж, а через год родила сына, в 2019-м стала мамой во второй раз. Сейчас Анастасия занимается транспортным бизнесом, который ей помог организовать супруг, и не хочет быть медийной личностью.
Фото и видео: Instagram
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