Звезда «Доктора Кто» Ноэль Кларк и другие знаменитости, лишившиеся престижных наград
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Фото: picture-alliance.com
Кроме того, академия BAFTA приостановила членство актера. В неподобающем поведении знаменитость обвинили около 20 представительниц слабого пола. В расследовании, которое опубликовано The Guardian, говорится, что Кларк приставал к коллегам женского пола в период с 2004 по 2019 год. Сам 45-летний артист опроверг обвинения, выдвинутые против него.
Кроме сериала «Доктор Кто», Ноэль известен зрителям по картинам «Секс, наркотики и рок-н-ролл», «Центурион», «Стартрек: Возмездие» и «Аномалия». Премию BAFTA он получил в номинации «Восходящая звезда» за картину «Шпана 2».
Фото: Instagram/@fedorovaoksana
В мире шоу-бизнеса звезды могут завоевать награды упорным трудом, а потом быстро лишиться премии. Так случилось с победившей в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2002 году россиянкой Оксаной Федоровой. Корона самой красивой девушки планеты перешла к Юстине Пасек из Панамы. Федорову отстранили от престола из-за невыполнения условий контракта, она отказывалась посещать официальные мероприятия. Кроме того, этому предшествовало появление скандальной статьи о том, что Федорова вышла замуж и поправилась из-за беременности.
Фото: Instagram/@reginatodorenko
В 2020 году телеведущая Регина Тодоренко отдала свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук. В одном из интервью Тодоренко заявляла, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. После этого звезда подверглась травле в Сети, с ней расторгли несколько рекламных контрактов, а журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».
Фото: picture-alliance.com
Актера Кевина Спейси лишили премии «Эмми» после обвинений в домогательствах и изнасилованиях подростков. Пострадавшими признали по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком».
Получить статуэтку «Эмми» звезда сериала должен был в ноябре 2017 года в Нью-Йорке. Кевин Спейси — двукратный обладатель премии «Оскар».
Фото: picture-alliance.com
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн за многочисленные домогательства был приговорен к 23 годам тюрьмы. В числе обвинивших его звезд были Ума Турман, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Джулианна Маргулис. После скандала его лишили членства в нескольких творческих гильдиях и киноакадемиях, отозвали почти все награды и почетные звания — как культурные, так и государственные (такие тоже были — например, французский орден Почетного легиона). К тому же с ним развелась жена, и он лишился должности в собственной компании The Weinstein Company.
Фото: picture-alliance.com
В 2018 году один из главных претендентов на премию «Оскар» Джеймс Франко выбыл из гонки из-за разгоревшегося секс-скандала. Он получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Горе-творец», в котором он был режиссером и одновременно исполнителем главной роли. Поэтому были все основания считать его главным конкурентом на самой престижной кинопремии «Оскар». После церемонии вручения «Золотого глобуса» пять женщин публично обвинили актера в недопустимом поведении.
Фото: picture-alliance.com, Instagram/@reginatodorenko, Instagram/@fedorovaoksana
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