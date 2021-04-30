Звезда «Доктора Кто» Ноэль Кларк и другие знаменитости, лишившиеся престижных наград

Кроме того, академия BAFTA приостановила членство актера. В неподобающем поведении знаменитость обвинили около 20 представительниц слабого пола. В расследовании, которое опубликовано The Guardian, говорится, что Кларк приставал к коллегам женского пола в период с 2004 по 2019 год. Сам 45-летний артист опроверг обвинения, выдвинутые против него.

Кроме сериала «Доктор Кто», Ноэль известен зрителям по картинам «Секс, наркотики и рок-н-ролл», «Центурион», «Стартрек: Возмездие» и «Аномалия». Премию BAFTA он получил в номинации «Восходящая звезда» за картину «Шпана 2».