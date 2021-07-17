Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли отказывается от работы из-за психологических проблем

29-летняя голливудская актриса рассказала в интервью The Hollywood Reporter о том, что ей приходилось отказываться от многих прибыльных предложений из-за нестабильного ментального состояния. Тревожность «доминировала физически» над здоровьем звезды.

«Я отказалась от многих проектов не потому, что так хотела, а потому, что физически не могла бы участвовать в них. И я определенно страдала намного больше, чем должна была, потому что не заботилась о себе», — отметила актриса.