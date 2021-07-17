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Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли отказывается от работы из-за психологических проблем

Актриса призналась, что долго не могла побороть болезнь.
Шейлин Вудли

29-летняя голливудская актриса рассказала в интервью The Hollywood Reporter о том, что ей приходилось отказываться от многих прибыльных предложений из-за нестабильного ментального состояния. Тревожность «доминировала физически» над здоровьем звезды.

«Я отказалась от многих проектов не потому, что так хотела, а потому, что физически не могла бы участвовать в них. И я определенно страдала намного больше, чем должна была, потому что не заботилась о себе», — отметила актриса.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Шейлин на премьере фильма «Рокетмен»

Фото: Picture-alliance

Актрисе было сложно принимать помощь от близких, из-за чего она еще сильнее закрылась в себе.

Шейлин Вудли

«Давление, оказываемое на самого себя, из-за нежелания получать помощь или заботу, создавало еще больше проблем на протяжении этих лет», — добавила Шейли.

Сейчас звезда «Большой маленькой лжи» чувствует себя намного лучше, но тот период жизни оставил на ней неизгладимый след. «Вы чувствуете себя невероятно изолированным и одиноким. Если кто-то не видит, что у вас сломана рука или нога, людям действительно трудно понять боль, которую вы испытываете, когда это тихая и невидимая боль», — вспоминает свое состояние актриса.

Фото и видео: Picture-alliance, @shailenewoodley/Instagram

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